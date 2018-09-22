موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الاسباني الاحد 23/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وجيرونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وجيرونا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وجيرونا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

موعد مباراة برشلونة وجيرونا، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وجيرونا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وجيرونا، سوف تكون مباراة برشلونة وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وجيرونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وجيرونا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وجيرونا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الخامسة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار الخامس على التوالي دون سواه من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أنه لا يوجد أي مجال أمامه من أجل إضاعة أي نقطة على الإطلاق في مثل ذلك النوع من المباريات السهلة نسبياً على الورق، وذلك على الرغم من أن هذه المباراة تُعتبر إحدى مباريات ديربي إقليم كتالونيا.

ويخوض فريق برشلونة هذه المباراة أمام ضيفه فريق جيرونا، وهو في أفضل حالاته سواء من الناحية النفسية أو حتى من الناحية الفنية، مما يجعله مرشحاً لحصد النقاط الثلاث في نهاية المطاف دون أي عناء على الإطلاق نظراً لأن المباراة سوف تُقام على ملعب الكامب نو الذي دائماً ما يكون صعباً للغاية على أي زائر له مهما كان حجمه.

وتُعتبر هذه المباراة أيضاً فرصة مثالية للغاية بالنسبة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك من أجل مواصلة استعراض مهاراته التهديفية أمام الخصوم في ظل النشوة التي يعيشها النجم ليونيل ميسي منذ مطلع الموسم الحالي بشكل خاص.

ويبدو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عازماً في الموسم الحالي على قيادة فريقه برشلونة نحو الأمجاد على كافة الأصعدة سواء المحلية أو خاصة القارية، علماً بأن فريق برشلونة قد تم إقصائه من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات على التوالي، مما يجعل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بمثابة الهدف الرئيسي لفريق برشلونة في الموسم الحالي مثلما وعد النجم ليونيل ميسي في مطلع الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع مثالياً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق جيرونا في الموسم الحالي، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي الذي يُعتبر هو أول مواسمه في مسابقة الدوري الإسباني.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق جيرونا هو محاولة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الكامب نو، حتى وإن اقتصر الأمر على خسارته بأقل عدد من الأهداف من أجل عدم تأثر لاعبي الفريق سلبياً بعد نهاية المباراة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مسار الفريق الكتالوني الصغير في بقية غمار الموسم الحالي، علماً بأن فريق جيرونا يطمح من جديد للبقاء ضمن قائمة كبار أندية إسبانيا في مسابقة الدوري الإسباني.

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