موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري الاحد 23/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والمقاولون العرب في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، سوف تكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك والمقاولون العرب والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته الثامنة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل العودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام مضيفه فريق سموحة.

ولا شك أن الاحباط بات يتسرب نوعاً ما من جديد إلى قلوب عشاق نادي الزمالك، وخاصة وأن الفارس الأبيض لا يسير بشكل مستقيم حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي، حيث ينجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراة ولكنه يتعثر في المباراة التي تليها مباشرة.

وهو الأمر الذي يُقلص بدون أدنى شك من حظوظ فريق الزمالك في المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي مثلما كانت تطمح جماهيره الغفيرة في كل مكان، إلا أن فريق الزمالك لم يتمكن حتى هذه اللحظة من إقناع جماهيره بقدرته على التتويج بالألقاب في الموسم الحالي.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق الزمالك، هي الأجواء المتوترة التي تتسبب بها إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، والذي يُهاجم بدوره بقوة كل لاعبي الفريق الأول إضافة إلى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس كلما تعثر الفريق في أي مباراة منذ مطلع الموسم الحالي.

ومن جهتها تأمل جماهير نادي الزمالك أن يتعافى فريقهُا بشكل سريع للغاية في هذه المباراة أمام فريق المقاولون العرب، وذلك في حالة أراد أبناء القلعة البيضاء المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز أو حتى المنافسة على مقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق المقاولون العرب، حيث تكونت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / أحمد فتوح / حمدي النقاز / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي / كماتشو.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد حسن / فرجاني ساسي / ابراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / عبد الله جمعة.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

ولم تشهد قائمة فريق الزمالك تواجد بعض الأسماء الهامة سواء بداعي الإصابة أو لأسباب فنية حسب رؤية المدير الفني السويسري كريستيان جروس، حيث غاب عن قائمة فريق الزمالك في هذه المباراة كلاً من:

أيمن حفني / محمد عنتر / حازم إمام / مصطفى فتحي / محمود عبد العاطي / أحمد مدبولي.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام فريق المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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