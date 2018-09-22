هل يعود محمد صلاح إلى مستواه بعد هدفه في مرمى ساوثهامبتون !

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عاشت الجماهير المصرية اليوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 على وقع أخبار سعيدة للغاية، والتي تمثلت في استعادة المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي حاسته التهديفية التي غابت عنه بشكل واضح في الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي.

ويأتي ذلك بعدما نجح المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريقه ليفربول في شباك ضيفه فريق ساوثهامبتون، وذلك في المباراة التي انتهت اليوم على وقع فوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

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ويُعد ذلك الهدف الذي سجله المصري محمد صلاح هو الثالث له فقط لا غير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد مرور أول 6 جولات من عمر المسابقة، علماً بأن محمد صلاح عانى بشكل واضح للغاية منذ مطلع الموسم الحالي سواء على الصعيد التهديفي أو حتى على الصعيد الفني مما جعله عرضة للعديد من الانتقادات من جانب بعض وسائل الإعلام الإنجليزية.

ويبقى التساؤل الأبرز الآن حول مدى قدرة المصري محمد صلاح على استعادة مستواه الملفت الذي قدمه في الموسم الماضي، والذي أدى بدوره إلى فوزه بالعديد من الجوائز الفردية ومن أبرزها كلاً من جائزة أفضل لاعب في إنجلترا إضافة إلى جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبكل تأكيد سوف تكون الفرصة سانحة أمام المصري محمد صلاح من أجل الرد على ذلك السؤال، وخاصة في ظل التحديات الصعبة للغاية التي تنتظر فريق ليفربول في الأسابيع القليلة القادمة من عمر الموسم الحالي سواء على المستوى المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

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