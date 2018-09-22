موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الاحد 23/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة مضيفه فريق فروزينوني في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفروزينوني.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وفروزينوني في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني

موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة مضيفه فريق فروزينوني في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وفروزينوني تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني، سوف تكون مباراة يوفنتوس وفروزينوني منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وفروزينوني منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وفروزينوني والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته الخامسة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق انتصاره الخامس على التوالي دون سواه من أجل مواصلة التربع وحيداً دون أي شريك على الإطلاق على عرش صدارة جدول ترتيب الكالتشيو.

ومن جانبه كشف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق فروزينوني، حيث جاءت قائمة فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بن.

خط الدفاع: مهدي بن عطية / كيليني / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو / خوان كوادرادو / فيديريكو بيرنارديسكي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / مهدي بن عطية / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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