موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية الاحد 23/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة مضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب 8 يوليو في مدينة سطيف على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة المصري واتحاد العاصمة.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من المصري واتحاد العاصمة في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة مضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب 8 يوليو في مدينة سطيف على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة المصري واتحاد العاصمة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، سوف تكون مباراة المصري واتحاد العاصمة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات المصري واتحاد العاصمة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، يدخل فريق المصري البورسعيدي غمار مباراته المرتقبة للغاية أمام مضيفه فريق اتحاد العاصمة، وهو عازماً على تحقيق الانتصار أو على الأقل التعادل حتى يضمن مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ومن جانبه كشف المصري حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق اتحاد العاصمة، حيث جاءت قائمة فريق المصري البورسعيدي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود / محمود السيد / أحمد بوسكا.

خط الدفاع: محمد شطة / كريم العراقي / محمد كوفي / أحمد عبدالموجود / مصطفى السيد / عمرو موسى.

خط الوسط: فريد شوقي / توريك جبرين / محمد عبد اللطيف جريندو / أحمد شكري / إسلام عيسى / عبد الناصر / محمد جابر.

خط الهجوم: أحمد جمعة / محمود وادي.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني حسام حسن بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد شطة / محمد كوفي / أحمد عبدالموجود / مصطفى السيد.

خط الوسط: فريد شوقي / توريك جبرين / أحمد شكري / محمد عبد اللطيف جريندو / إسلام عيسى.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

إقرأ أيضاً: