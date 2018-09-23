هل يعود رمضان صبحي للأهلي في يناير ؟ محمد يوسف يحسم الجدل !

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كشف الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 حقيقة عودة اللاعب المصري رمضان صبحي من جديد إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم، وذلك في ظل تردد العديد من الأنباء في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي في إعادة اللاعب إلى بيته مرة أخرى.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد، أكد الكابتن محمد يوسف أن عودة اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي هو مجرد اقتراح معروض فقط حتى هذه اللحظة داخل جدران النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن محمد يوسف على أن النادي الأهلي لم يدخل حتى هذه اللحظة في أي مفاوضات مع اللاعب رمضان صبحي مثلما تردد في مختلف وسائل الإعلام المصرية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوقت لا يزال مبكراً من أجل الحديث عن صفقات النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لا يُركز في الوقت سوى على المنافسة على كافة الألقاب وخاصة لقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً في الوقت ذاته أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لم يطلب التعاقد مع أي لاعب جديد حتى هذه اللحظة.

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