ملخص مباراة أرسنال وإيفرتون الأحد 23/9/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements

ملخص مباراة أرسنال وإيفرتون، حقق فريق أرسنال فوزاً هاماً للغاية على حساب ضيفه فريق إيفرتون بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة السادسة والخمسين، إضافة إلى الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة التاسعة والخمسين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى 12 نقطة، فيما استقر رصيد فريق إيفرتون عند 6 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس / أرون رامسي / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ملخص مباراة أرسنال وإيفرتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة أرسنال وإيفرتون، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق أرسنال أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في ظل حاجته الماسة إلى الانتصار، وفي مقابل ذلك تراجع فريق إيفرتون نوعاً ما إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة في الوقت ذاته.

وفي الدقيقة الثانية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق أرسنال في المباراة، وذلك حينما سدد الظهير الأيسر الإسباني ناتشو مونريال كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإنجليزي جوردان بيكفورد تصدى لها بنجاح وأبقى على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إيفرتون في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية والعشرين حينما سدد البرازيلي ريتشاردسون كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى التشيكي المخضرم بيتر تشيك أبعدها بنجاح إلى الخارج منقذاً مرمى فريقه من أولى الأهداف.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق إيفرتون، وهذه المرة حينما نفذ الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس دين ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى بيتر تشيك أبعدها بأطراف أصابعه إلى الخارج ببراعة كبيرة للغاية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين، تواصلت الحملات الهجومية لفريق إيفرتون وهذه المرة حينما انفرد الإنجليزي ثيو والكوت بحارس المرمى بيتر تشيك، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة وسط حالة من الحسرة من طرف اللاعب ثيو والكوت.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير تلقى فريق أرسنال ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض المدافع اليوناني سوكراتيس إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المدافع الشاب روب هولدينغ بدلاً منه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

ملخص مباراة أرسنال وإيفرتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة أرسنال وإيفرتون، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة فريق أرسنال الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره مما يجعله مطالباً بالفوز دون سواه.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين نجح فريق أرسنال في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الأول بطريقة رائعة للغاية وسط فرحة عارمة من طرف جماهير نادي أرسنال في مدرجات ملعب الإمارات.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حسم فريق أرسنال الأمور نهائياً، وذلك بعدما سجل له الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني بالرغم من تواجده في وضعية تسلل واضحة للغاية ليقضي بذلك على آمال فريق إيفرتون في المباراة بنسبة كبيرة.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين كاد فريق إيفرتون ينجح في تقليص الفارق، وذلك حينما سدد اللاعب مايكل كين كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بيتر تشيك أبعدها ببراعة من على خط المرمى مبقياً على تقدم فريقه المريح في النتيجة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق أرسنال بثنائية نظيفة.

إقرأ أيضاً: