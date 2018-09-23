تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام جيرونا بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه وجاره الكتالوني فريق جيرونا في إحدى ديربيات إقليم كتالونيا، ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وجيرونا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

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ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق جيرونا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / رافينيا ألكانتارا / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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