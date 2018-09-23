كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع ليُوفنتوس في مباراة اليوم بالدوري الإيطالي

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يحل فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره المتواضع فريق فروزينوني في مساء اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة يوفنتوس مع مضيفه فروزينوني تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.
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ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق فروزينوني على النحو التالي:
- حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
- خط الدفاع: جواو كانسيلو / مهدي بن عطية / كيليني / أليكس ساندرو.
- خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.
- خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.
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