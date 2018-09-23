تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب

يشهد ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق طارق حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.
وسوف تكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
- خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.
- خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.
- خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.
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