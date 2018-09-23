قرار هام من الاتحاد العربي بخصوص موعد مباراة الأهلي والنجمة في كأس العرب

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اتخذ الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة المستشار تركي آل الشيخ قراراً هاماً اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018، وذلك بخصوص موعد مباراة فريق الأهلي مع مضيفه فريق النجمة اللبناني ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

حيث قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأخير موعد انطلاقة مباراة الأهلي والنجمة، وبذلك سوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بدلاً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويأتي ذلك القرار من الاتحاد العربي لكرة القدم بناءً على طلب مجلس إدارة نادي النجمة، والذي أرسل بدوره خطاباً رسمياً إلى الاتحاد العربي لكرة القدم قبل أيام قليلة من أجل تأخير موعد انطلاقة المباراة حتى يستفيد من حضور جماهيره في مدرجات ملعب المباراة بدرجة كبيرة.

ومن جانبه قام نادي النجمة بالرد مباشرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك على قرار الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث قال التالي: “تتوُجه إدارة نادي النجمة الرياضي بالشكر إلى الاتحاد العربي لكرة القدم على تعديله رسمياً توقيت مباراة النجمة والأهلي المصري يوم الخميس 27/9/2018 ضمن منافسات بطولة كأس الأندية العربية الأبطال من الساعة 5 إلى الساعة السابعة والنصف مساءً”.

كما أضاف نادي النجمة أيضاً: “إدارة نادي النجة تُجدد دعوتها جماهير كرة القدم اللبنانية بشكل عام وجمهور النادي بشكل خاص إلى مواكبة الفريق من أجل دعمه وتحقيق الإنجاز التاريخي لكرة القدم اللبنانية”.

وكانت مباراة الذهاب بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق النجمة قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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