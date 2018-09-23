ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة الأحد 23/9/2018 في كأس الكونفدرالية

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ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة، حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز من جديد خارج أرضه هذه المرة على حساب مضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب 8 يوليو في مدينة سطيف على أرض دولة الجزائر.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق المصري البورسعيدي في المباراة اللاعب محمود وادي في الدقيقة الرابعة والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

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وكان فريق المصري البورسعيدي قد نجح في تحقيق الانتصار أيضاً في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره بهدف وحيد مقابل لا شئ، ليضمن بذلك فريق المصري البورسعيدي تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن فريق المصري البورسعيدي سوف يواجه في الدور القادم نظيره فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاءت تشكيلة فريق المصري البورسعيدي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد شطة / أحمد عبدالموجود / محمد كوفي / مصطفى محمد.

خط الوسط: فريد شوقي / عمرو موسى / إسلام عيسى / محمد عبد اللطيف جريندو / محمود وادي.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق اتحاد العاصمة أن يضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف بصورة مبكرة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المقدم له، وفي مقابل ذلك تراجع فريق المصري البورسعيدي إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة تهدئة إيقاع اللعب.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز الهجومي بشكل واضح للغاية على لاعبي فريق اتحاد العاصمة من الناحية الهجومية، ولعل ما ساهم في تحقيق ذلك بشكل كبير هي الصلابة الدفاعية التي تميز بها فريق المصري البورسعيدي منذ بداية المباراة مما جعل فريق اتحاد العاصمة غير قادر على تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى ضيفه.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق المصري البورسعيدي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب إسلام عيسى كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الجزائري محمد زماموش تصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير استغل فريق المصري البورسعيدي غفلة في خط دفاع فريق اتحاد العاصمة، ليتمكن على إثرها من تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر اللاعب محمود وادي، ليضع فريقه في المقدمة وتُصبح مهمة أصحاب الأرض في غاية الصعوبة في ظل حاجتهم إلى تسجيل ثلاثة أهداف من أجل التأهل إلى المربع الذهبي.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة، في شوط المباراة الثاني دخل فريق المصري البورسعيدي عازماً على الحفاظ على تقدمه المريح في النتيجة من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وفي مقابل ذلك حاول فريق اتحاد العاصمة أن يُحقق المستحيل من خلال تسجيل ثلاثة أهداف من أجل التأهل.

ومع مرور الدقائق باتت الأمور أكثر تعقيداً على فريق اتحاد العاصمة في المباراة، وخاصة وأن فريق المصري البورسعيدي قام بتكثيف تواجدهُ في المناطق الخلفية من أجل محاولة الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف حتى نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والستين كاد فريق اتحاد العاصمة ينجح أخيراً في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب عبد الرحمن كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى أحمد مسعود تصدى للكرة بنجاح ومن ثم أبعدها أحد مدافعي فريق المصري البورسعيدي من على خط المرمى قبل دخولها مباشرة إلى الشباك.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز وتأهل فريق المصري البورسعيدي إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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