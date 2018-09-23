هاني رمزي يكشف حظوظ محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

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كشف الكابتن هاني رمزي المدرب المساعد للجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 عن حظوظ المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بخصوص إمكانية فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2017 / 2018.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد وتحديداً لصحيفة “ّذا صن” الإنجليزية، أكد الكابتن هاني رمزي أن محمد صلاح هو أحق لاعب من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي، وذلك في ظل العديد من الإنجازات التي حققها سواء رفقة فريقه ليفربول أو حتى رفقة المنتخب الوطني المصري.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن هاني رمزي أشار الكابتن هاني رمزي إلى أن اللاعب محمد صلاح واجه العديد من الصعوبات طوال مسيرته الرياضية من أجل تحقيق ما وصل إليه في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يجب عليه أن يقوم بمنح جائزة الأفضل لمحمد صلاح.

كما شدد أيضاً الكابتن هاني رمزي في تصريحاته على أن اللاعب محمد صلاح قد عاش خيبة أمل كبيرة مع نادي تشيلسي الإنجليزي، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه عاد من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة نادي ليفربول، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل حقق نجاهاً باهراً مما جعله صاحب تأثير إيجابي في العلاقات بين الناس من مختلف الأطياف.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن هاني رمزي أن اللاعب محمد صلاح بات يُعتبر سفيراً للشعب العربي في العالم بأكمله، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن هناك أي أحد داخل مصر يتخيل أن ينجح محمد صلاح بهذه الطريقة العالمية.

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