تعرف على تشكيل الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام الفتح بالدوري السعودي

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يحل فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق الفتح في مساء اليوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر 2018 على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والفتح تحديداً في تمام الساعة الخامسة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والفتح منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الهلال والفتح منقولة أيضاً بشكل حصري عبر تطبيق دوري بلس HD1، بينما سيكون المعلق جعفر الصليح هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الفتح على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / محمد جحفلي / علي آل بليهي / حسن كادش.

خط الوسط: محمد كنو / كارلوس إدواردو / سلمان الفرج.

خط الهجوم: سالم الدوسري / عمر عبدالرحمن / بافيتيمبي غوميز

وإليكم الآن مركز كلاً من فريق الهلال وأيضاً فريق الفتح في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مرور أول 3 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق الهلال، يملك في رصيده 9 نقاط.

المركز العاشر: فريق الفتح، يمتلك في رصيده 3 نقاط فقط لا غير.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الهلال في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مرور أول 3 جولات من عمر المسابقة:

فريق الهلال 0/1 فريق الفيحاء، الجولة الأولى.

فريق الرائد 3/1 فريق الهلال، الجولة الثانية.

فريق الهلال 1/3 فريق الباطن، الجولة الثالثة.

وأخيراً الآن سوف نستعرض لكم جدول مباريات فريق الهلال المتبقية في شهر سبتمبر الحالي إضافة إلى شهر أكتوبر وأيضاً شهر نوفمبر القادم على مستوى جميع المسابقات:

فريق الشباب العماني / فريق الهلال، السبت 29 سبتمبر 2018، إياب دور ال32، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق الاتفاق، الجمعة 5 أكتوبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 19:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الشباب / فريق الهلال، السبت 20 أكتوبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 18:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق الاتحاد، السبت 27 أكتوبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق القادسية / فريق الهلال، 2 نوفمبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 16:35 عصراً بتوقيت القاهرة.

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