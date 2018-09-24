النصر في مواجهة صعبة اليوم أمام التعاون..تعرف على تشكيل النصر المتوقع

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يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق النصر ضيفه فريق التعاون ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والتعاون تحديداً في تمام الساعة السابعة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والتعاون منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة النصر والتعاون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر تطبيق دوري بلس HD2، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني جوزيه كارينيو المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق التعاون على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / عمر هوساوي / برونو اوفينبي / حمد آل منصور.

خط الوسط: عبدالعزيز جبرين / بيتروس دا سيلفا / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق التعاون في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مرور أول 3 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز السابع: فريق التعاون، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق النصر في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في أول 3 جولات من عمر المسابقة:

فريق أُحد 2/1 فريق النصر، الجولة الأولى.

فريق النصر 1/2 فريق الفيصلي، الجولة الثانية.

فريق القادسية 3/0 فريق النصر، الجولة الثالثة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مباريات فريق النصر القادمة سواء في شهر سبتمبر الحالي أو في شهر أكتوبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق النصر / فريق الجزيرة الإماراتي، السبت 29 سبتمبر 2018، كأس العرب للأندية الأبطال، إياب دور ال32، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الحزم، الخميس 4 أكتوبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الباطن / فريق النصر، 19 أكتوبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الفيحاء / فريق النصر، 25 أكتوبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 17:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الأهلي، 3 نوفمبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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