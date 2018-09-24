عبد الله السعيد يقود التشكيل المتوقع للأهلي السعودي في كأس العرب اليوم

يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه فريق المحرق البحريني في مساء اليوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة الأهلي والمحرق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شئ على أرض دولة البحرين.
وسوف تكون مباراة الأهلي والمحرق منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وتحديداً عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق عامر عبد الله هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه الهامة أمام ضيفه فريق المحرق على النحو التالي:
- حراسة المرمى: محمد العويس.
- خط الدفاع: سعيد المولد / باولو دياز / محمد آل فتيل / محمد عبد الشافي.
- خط الوسط: جوزيف دي سوزا / حسين المقهوي / عبد الله السعيد.
- خط الهجوم: خوسيه خورادو / عبدالفتاح عسيري / عمر السومة.
والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مرور أول 3 جولات في الموسم الحالي:
- فريق الأهلي 1/1 فريق التعاون، الجولة الأولى.
- فريق أُحد 2/0 فريق الأهلي، الجولة الثانية.
- فريق الأهلي 0/2 فريق الحزم، الجولة الثالثة.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مباريات فريق الأهلي القادمة سواء في شهر سبتمبر الحالي أو في شهر أكتوبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:
- فريق الباطن / فريق الأهلي، السبت 29 سبتمبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق الأهلي / فريق الفيصلي، الجمعة 5 أكتوبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق الاتفاق / فريق الأهلي، 20 أكتوبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق الأهلي / فريق الفتح، 26 أكتوبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق النصر / فريق الأهلي، 3 نوفمبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق الأهلي / فريق القادسية، 9 نوفمبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق الاتحاد / فريق الأهلي، 25 نوفمبر 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.
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