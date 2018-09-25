حالة من الجدل في الشارع المصري بعد انسحاب تركي آل الشيخ من الاسثمار في مصر

شهدت الساعات الأخيرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق 24 سبتمبر 2018 اتخاذ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وأحد المستثمرين في نادي بيراميدز قرارات مفاجأة للغاية، وكان في مقدمتها هو إعلانه الانسحاب من عملية الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية بشكل رسمي.
حيث كشف الإعلامي مدحت شلبي في مساء يوم أمس الإثنين عبر قناة “بيراميدز” أن المستشار تركي آل الشيخ قرر الانسحاب رسمياً من الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب الإهانات العديدة التي يتعرض لها من طرف الجماهير المصرية بشكل عام وخاصة من طرف جماهير النادي الأهلي.
ومن جانبه استعرض الإعلامي مدحت شلبي أيضاً جميع القرارات الرسمية التي قام المستشار تركي آل الشيخ باتخاذها تجاه عملية الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية، حيث جاءت القرارات على النحو التالي:
- جلب عقود احتراف لجميع لاعبي بيراميدز.
- يبقى بيراميدز تحت تصرف حسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة.
- جلب عقود لجميع العاملين في قناة “بيراميدز”.
- التعهد بالتكفل بتوفير جميع متطلبات لاعبي النادي والعاملين بقناة “بيراميدز”.
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