مرتضى منصور: جماعة الإخوان تُسيطر على إدارة الأهلي وجماهير الأهلي مرتزقة !

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشن هجوماً حاداً للغاية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق 24 سبتمبر 2018 على مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضاً على جماهير القلعة الحمراء، وذلك تعقيباً منه على قرار المستشار تركي آل الشيخ بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الإثنين عبر قناة “بيراميدز”، أكد المستشار مرتضى منصور أن بعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية متواجدين داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هدفهم الرئيسي هو تدمير الرياضة المصرية السعودية بأي شكل من الأشكال.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن السباب الذي تعرض له المستشار تركي آل الشيخ في المباراة الماضية لفريق الأهلي أمام ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كان بفعل رابطة ألتراس أهلاوي التي لا تزال متواجدة حتى الآن.

كما شدد أيضاً المستشار مرتضى منصور في تصريحاته على أن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قام باستئجار بعض الجماهير من على المقاهي من أجل سباب تركي آل الشيخ في تلك المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الجماهير عبارة عن مجموعة من المرتزقة وليسوا هم جماهير النادي الأهلي.

كما أضاف أيضاً المستشار مرتضى منصور في تصريحاته أنه لا يوجد أي أحد داخل جمهورية مصر العربية حصل على هدايا من المستشار تركي آل الشيخ مثلما فعل مجلس إدارة النادي الأهلي وخاصة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة.

وفي السياق ذاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أنه سوف يقوم بفضح الكابتن محمود الخطيب، وذلك بخصوص مبلغ 260 مليون جنيه مصري التي حصل عليها من المستشار تركي آل الشيخ ومن ثم قام بالذهاب بها إلى إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة من أجل شراء فيلا هناك.

وفي ختام تصريحاته أكد المستشار مرتضى منصور أن النادي الأهلي محترم على مدار تاريخه بالكامل، إلا أن مجلس إدارة النادي الحالي لا يفعل أي شئ سوى الإساءة للنادي الأهلي إضافة إلى الإيقاع بأي وسيلة ممكنة بين جمهورية مصر العربية وبين المملكة العربية السعودية.

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