تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من قطبي مانشستر في مباريات اليوم بكأس الرابطة

Advertisements

يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق ديربي كاونتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: ماتيو دارميان / إيريك بايلي / كريس سمالينج / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا / جيسي لينغارد.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

وفي مباراة أخرى يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق أوكسفورد يونايتد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 على ملعب أوكسفورد، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث أيضاً في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأوكسفورد يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وأوكسفورد يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فابيان ديلف / إلكاي غوندوغان / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

إقرأ أيضاً: