إنتر يسعى اليوم لتأكيد صحوته أمام فيورنتينا..تعرف على تشكيل إنتر المتوقع

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يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق فيورنتينا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وفيورنتينا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إنتر وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دامبروزيو / دي فراي / ميلان / كوادو أسامواه.

خط الوسط: بورخا فاليرو / مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / أنطونيو كاندريفا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق إنتر إضافة إلى فريق فيورنتينا في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز التاسع: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

المركز الثالث: فريق فيورنتينا، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق إنتر في أول 5 جولات في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي:

فريق ساسولو 0/1 فريق إنتر، الجولة الأولى.

فريق إنتر 2/2 فريق تورينو، الجولة الثانية.

فريق بولونيا 3/0 فريق إنتر، الجولة الثالثة.

فريق إنتر 1/0 فريق بارما، الجولة الرابعة.

فريق سامبدوريا 1/0 فريق إنتر، الجولة الخامسة.

وأخيراً الآن سوف نستعرض لكم جدول مباريات فريق إنتر القادمة سواء في شهر سبتمبر الحالي أو شهر أكتوبر المقبل وأيضاً في شهر نوفمبر على مستوى جميع المسابقات:

فريق إنتر / فريق كالياري، السبت 29 سبتمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أيندهوفن الهولندي / فريق إنتر، الأربعاء 3 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبال / فريق إنتر، الأحد 7 أكتوبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق ميلان، 21 أكتوبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة الإسباني / فريق إنتر، 24 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق إنتر، 29 أكتوبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق جنوى، 3 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق برشلونة، 6 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتالانتا / فريق إنتر، 11 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق فروزينوني، 24 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق إنتر، 28 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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