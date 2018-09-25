موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 26/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وتشيلسي في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، سوف تكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وتشيلسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة للغاية أمام غريمه فريق تشيلسي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التأهل إلى الدور القادم، وخاصة وأن فريق الريدز يرغب في الحفاظ على سلسلة الانتصارات التي حققها منذ مطلع الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن الفترة القادمة سوف تكون صعبة للغاية بعكس ما كان عليه الحال في بداية الموسم الحالي، حيث يجد فريق ليفربول نفسه أمام العديد من التحديات المعقدة للغاية سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

وهو الأمر الذي يجعل هناك حالة كبيرة من الترقب وسط جماهير نادي ليفربول، والتي تأمل في رؤية فريقهُا يفوز بالألقاب من جديد في الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق ليفربول لم يعرف طعم الألقاب منذ وقت طويل للغاية بالرغم من كونه أحد عملاقة كرة القدم الإنجليزية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.

وبكل تأكيد يعلم فريق ليفربول أن مهمته في هذه المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق تشيلسي يُعتبر أحد أفضل الأندية الإنجليزية في الموسم الحالي، مما يجعله المنافس الرئيسي له رفقة فريق ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب حامل اللقب في الموسم الماضي فريق مانشستر سيتي.

ومن المؤكد أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول سوف يعتمد مرة أخرى على سياسة تدوير اللاعبين في هذه المباراة بالرغم من صعوبتها، علماً بأن فريق ليفربول سوف يواجه نظيره فريق تشيلسي مرة أخرى في مطلع الأسبوع القادم، ولكن تلك المباراة سوف تأتي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: ناثان كلاين / جويل ماتيب / راجنار كلافان / ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جيمس ميلنر / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / شيردان شاكيري / دانييل ستوريدج.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مماثلاً بالنسبة إلى فريق تشيلسي في ظل الأداء الكبير الذي يُقدمه الفريق اللندني منذ مطلع الموسم الحالي، وعلى الرغم من سقوط فريق البلوز في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن فريق تشيلسي يبقى من ضمن أبرز المرشحين من أجل التتويج بألقاب كرة القدم الإنجليزية في الموسم الحالي.

وتبقى الأزمة نوعاً ما بالنسبة إلى فريق تشيلسي هي عدم قيام الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب الفريق على الاعتماد على سياسة التدوير في المباريات غير الهامة، مما يجعل تشكيلته الأساسية عرضة إلى الإرهاق البدني وهو الأمر الذي ظهر بشكل واضح للغاية في المباراة الماضية أمام فريق وست هام يونايتد.

وقبل هذه المباراة مباشرة كان فريق تشيلسي قد عاد من أرض دولة اليونان بفوز هام على حساب مضيفه فريق باوك اليوناني في مسابقة الدوري الأوروبي، وهنا تكمن الأزمة أن هذه المباراة السهلة قد شهدت وقتها مشاركة كافة العناصر الأساسية للفريق اللندني باستثناء النجم البلجيكي إيدين هازارد.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أنطونيو روديغر / إيمرسون.

خط الوسط: نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

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