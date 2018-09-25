موعد مباراة برشلونة وليغانيس في الدوري الإسباني الأربعاء 26/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وليغانيس، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ليغانيس في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وتحديداً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليغانيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليغانيس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وليغانيس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وليغانيس في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وليغانيس

موعد مباراة برشلونة وليغانيس، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ليغانيس في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليغانيس تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وليغانيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وليغانيس، سوف تكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وليغانيس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وليغانيس، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته السادسة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بعدما تعثر في الجولة الماضية على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه فريق جيرونا في موقعة ديربي كتالونيا.

ولا شك أن سقوط الفريق الكتالوني في الجولة الماضية في فخ التعادل لم يأتِ في الوقت المناسب على الإطلاق، وخاصة وأن ذلك التعادل جعله يتساوى من جديد مع غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن سلسلة الانتصارات التي حققها فريق برشلونة منذ مطلع الموسم الحالي، وهو الأمر الذي قد يؤثر نوعاً ما على معنويات اللاعبين قبل العديد من التحديات الصعبة التي تنتظر فريق برشلونة في الفترة القادمة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة تنتظره مواجهات أمام كلاً من فريق أتلتيك بيلباو إضافة إلى فريق فالنسيا وأيضاً مواجهة الغريم التقليدي فريق ريال مدريد على صعيد مسابقة الدوري الإسباني، كما سوف يجد فريق برشلونة نفسه أيضاً في مواجهات معقدة للغاية أمام كلاً من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي إضافة إلى فريق إنتر الإيطالي في مناسبتين على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ليغانيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل تبدو الوضعية كارثية للغاية بالنسبة إلى فريق ليغانيس، وخاصة وأن الفريق المدريدي لم يتمكن حتى هذه اللحظة سوى من حصد نقطة واحدة فقط لا غير بعد مرور أول 5 جولات من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وكان فريق ليغانيس قد قدم عروضاً مميزاً للغاية طوال الموسم الماضي بأكمله، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه نجح في إقصاء فريق ريال مدريد من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، إلا أن بدايته في الموسم الحالي لا تُبشر بأي خير على الإطلاق مما يجعل فريق ليغانيس قريباً من الهبوط من جديد إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني في حالة استمراره على هذه الحالة السيئة طوال الفترة القادمة.

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