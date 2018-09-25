موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني الأربعاء 26/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم بأكمله وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وإشبيلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، سوف تكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وإشبيلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته السادسة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تزعم صدارة جدول ترتيب المسابقة رفقة غريمه التقليدي فريق برشلونة.

ولا شك أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني قد اشتعلت مرة أخرى بعد سقوط فريق برشلونة في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام ضيفه فريق جيرونا، مما منح بالتالي الفرصة المثالية للفريق الملكي من أجل التساوي في عدد النقاط من جديد مع غريمه فريق برشلونة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد لا يزال مطالباً بضرورة التركيز بقوة في الفترة القادمة في حالة أراد الحفاظ على حدة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وخاصة وأن الفريق الملكي سوف يجد نفسه أمام مواجهات في غاية الصعوبة في ظرف أسبوع واحد فقط لا غير.

حيث يبدأ الفريق الملكي رحلته انطلاقاً من إقليم الأندلس حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق إشبيلية، على أن يستقبل بعدها بأيام قليلة فقط لا غير جاره المدريدي فريق أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد.

وهو الأمر الذي يعني بالتالي أن فريق ريال مدريد سوف تكون الفرصة سانحة أمامه إما من أجل مواصلة تزعم صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، أو إما من أجل التخلي عن حلم التتويج بلقب الدوري الإسباني مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق إشبيلية في وضعية جيدة نوعاً ما قبل مواجهته المنتظرة أمام ضيفه فريق ريال مدريد، مما يجعل مهمة فريق ريال مدريد في غاية الصعوبة وخاصة في ظل الدعم الجماهيري المثالي المقدم دائماً من جانب جماهير الأندلس التي ستكون عاملاً هاماً في هذه المباراة.

ولعل ما يُزيد من حظوظ فريق إشبيلية أكثر في هذه المباراة، أن الفريق الأندلسي سوف يخوض المباراة دون أي ضغوطات على الإطلاق مثلما هو الحال بالنسبة إلى فريق ريال مدريد الذي يُنافس على جميع الألقاب في كل موسم.

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