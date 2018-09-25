موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأربعاء 26/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق بولونيا في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وتحديداً عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وبولونيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق بولونيا في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبولونيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وبولونيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وبولونيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته السادسة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار السادس على التوالي دون سواه من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة جدول ترتيب الكالتشيو وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق يوفنتوس بات يعلم جيداً أن الجميع داخل كرة القدم الإيطالية يرغب في سقوطه بأي وسيلة ممكنة في الموسم الحالي، وخاصة بعد سيطرته على لقب الدوري الإيطالي وأيضاً لقب كأس إيطاليا في السنوات السبع الماضية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق يوفنتوس يبدو مرشحاً وبقوة من أجل الحفاظ على كلاً من لقب الدوري الإيطالي إضافة إلى لقب كأس إيطاليا من جديد في نهاية الموسم الحالي، ويبقى الهدف الأكبر هو الفوز أخيراً بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل منذ عام 1996.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بولونيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / مهدي بن عطية / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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