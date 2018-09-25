تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام القادسية في كأس العرب

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق القادسية الكويتي، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولم تعرف قائمة فريق الزمالك سوى 4 غيابات هامة سواء بداعي الإصابة أو لأسباب فنية، حيث غاب عن قائمة الفارس الأبيض كلاً من حازم إمام إضافة إلى مصطفى فتحي وأيضاً أيمن حفني وأخيراً محمود عبد العزيز.

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أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في المباراة أمام فريق القادسية الكويتي، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / أحمد فتوح / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي / محمد حسن / فرجاني ساسي / محمود عبد المنعم كهربا / محمد إبراهيم / أحمد مدبولي / يوسف أوباما / محمد عنتر / عبد الله جمعة.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

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