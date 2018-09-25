ملخص مباراة إنتر وفيورنتينا الثلاثاء 25/9/2018 في الدوري الإيطالي

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ملخص مباراة إنتر وفيورنتينا، حقق فريق إنتر فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إنتر في المباراة كلاً من الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة الخامسة والأربعين من ركلة جزاء، إضافة إلى الظهير الأيمن دامبروزيو في الدقيقة السابعة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فيورنتينا في المباراة المدافع السلوفاكي ميلان بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق إنتر رصيده إلى 10 نقاط، فيما استقر رصيد فريق فيورنتينا عند 10 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق إنتر الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دامبروزيو / دي فراي / ميلان / كوادو أسامواه.

خط الوسط: ماتياس فيسينو / مارسيلو بروزوفيتش / رادجا ناينغولان / أنطونيو كاندريفا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق فيورنتينا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: ميلينكوفيتش / بيزيلا / فيكتور هوغو / بيراغي.

خط الوسط: فيرتوت / فيرنانديز / ماركو بيناسي.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا / كيفن ميرالاس / سيميوني.

المدير الفني: الإيطالي ستيفانو بيولي.

ملخص مباراة إنتر وفيورنتينا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنتر وفيورنتينا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق إنتر الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة مما يجعله مطالباً بتحقيق الانتصار بأي وسيلة ممكنة.

وفي الدقيقة الحادية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق إنتر في المباراة، وذلك حينما سدد الإيطالي أنطونيو كاندريفا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة من جانب الجماهير في المدرجات.

وبعدها بثمانية دقائق فقط لا غير حاول فريق إنتر مرة أخرى، وهذه المرة حينما سدد النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى لافونت.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق فيورنتينا في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الحادية والثلاثين حينما انفرد المهاجم الأرجنتيني سيميوني بحارس المرمى سمير هاندانوفيتش، إلا أن الأخير تألق وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والأربعين، سنحت أمام فريق إنتر فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها القائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة فريقه، لينتهي بعدها الشوط دون أي جديد على وقع تقدم فريق إنتر بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة إنتر وفيورنتينا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنتر وفيورنتينا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق إنتر عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم الأمور نهائياً سعياً لضمان النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك حاول فريق فيورنتينا أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل الخروج بنقطة واحدة أفضل من لا شئ في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين نجح فريق فيورنتينا في تحقيق مسعاه، وذلك حينما أدرك هدف التعادل الذي سجله المدافع السلوفاكي ميلان بالخطأ في مرماه وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير نادي إنتر التي كانت تترقب تسجيل فريقها المزيد من الأهداف وليس استقبالها.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية سعياً للتقدم في النتيجة من جديد، وذلك من خلال إشراك اللاعب بوليتانو بدلاً من الإيطالي أنطونيو كاندريفا.

ومع مرور الدقائق انخفض إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين بالرغم من حاجة فريق إنتر إلى النقاط الثلاث، ولعل ما ساهم في ذلك هو محاولة فريق فيورنتينا تهدئة الأجواء من خلال قيام لاعبيه بإضاعة الوقت بشكل متعمد من أجل امتصاص حماسة أصحاب الأرض.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق إنتر نجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة السابعة والسبعين، وذلك عبر الظهير الأيمن دامبروزيو الذي استغل بدوره ثغرة واضحة في خط دفاع الضيوف ليضع على إثرها فريقه في المقدمة وسط فرحة عارمة من الجماهير في مدرجات ملعب جوزيبي مياتزا

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع صعب للغاية لمصلحة فريق إنتر بهدفين مقابل هدف واحد.

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