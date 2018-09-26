تعرف على تشكيل كلاً من ليفربول وتشيلسي المتوقع في مباراة اليوم

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يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: ناثان كلاين / جويل ماتيب / راجنار كلافان / ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جيمس ميلنر / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: شيردان شاكيري / دانييل ستوريدج / سولانكي.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أنطونيو روديغر / إيمرسون.

خط الوسط: داني درينكوتر / سيسك فابريغاس / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 6 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

المركز الثالث: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق ليفربول في أول 6 جولات من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي:

فريق ليفربول 0/4 فريق وست هام يونايتد، الجولة الأولى.

فريق كريستال بالاس 2/0 فريق ليفربول، الجولة الثانية.

فريق ليفربول 0/1 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الجولة الثالثة.

فريق ليستر سيتي 2/1 فريق ليفربول، الجولة الرابعة.

فريق توتنهام هوتسبير 2/1 فريق ليفربول، الجولة الخامسة.

فريق ليفربول 0/3 فريق ساوثهامبتون، الجولة السادسة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جدول مباريات ليفربول القادمة سواء في شهر سبتمبر الحالي أو في شهر أكتوبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق تشيلسي / فريق ليفربول، السبت 29 سبتمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نابولي الإيطالي / فريق ليفربول، الأربعاء 3 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق مانشستر سيتي، الأحد 7 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق هدرسفيلد تاون / فريق ليفربول، 20 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق النجم الأحمر الصربي، 24 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق كارديف سيتي، 27 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

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