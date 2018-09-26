برشلونة بقيادة “ميسي” يحل ضيفاً اليوم على ليغانيس..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يحل فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليغانيس في مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليغانيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وكان الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث تكونت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي: تير شتيغن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / فيليبي كوتينيو / أرثور / لويس سواريز / ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / ياسبر سيليسن / مالكوم / جوردي ألبا / منير الحدادي / سيرجي روبيرتو / أرتورو فيدال / صامويل أومتيتي / توماس فيرمايلين.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق ليغانيس في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

المركز الأخير: فريق ليغانيس، لا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط لا غير.

أما الآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق برشلونة في أول 5 جولات في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي:

فريق برشلونة 0/3 فريق ديبورتيفو ألافيس، الجولة الأولى.

فريق بلد الوليد 1/0 فريق برشلونة، الجولة الثانية.

فريق برشلونة 2/8 فريق هويسكا، الجولة الثالثة.

فريق ريال سوسيداد 2/1 فريق برشلونة، الجولة الرابعة.

فريق برشلونة 2/2 فريق جيرونا، الجولة الخامسة.

وأخيراً الآن سوف نستعرض لكم جدول مباريات فريق برشلونة القادمة سواء في شهر سبتمبر الحالي أو حتى في شهر أكتوبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق برشلونة / فريق أتلتيك بيلباو، السبت 29 سبتمبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 16:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق برشلونة، الأربعاء 3 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فالنسيا / فريق برشلونة، الأحد 7 أكتوبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق إشبيلية، 20 أكتوبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق إنتر الإيطالي، 24 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق ريال مدريد، 28 أكتوبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

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