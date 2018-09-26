تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

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يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق إشبيلية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم المدرب بابلو ماخين بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي: توماس / سيرجي غوميز / سيمون كاير / كاريكو / خيسوس نافاس / فرانكو فاسكيز / إيفر بانيغا / بابلو سارابيا / أليكس فيدال / وسام بن يدر / أندري سيلفا.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق إشبيلية في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

المركز التاسع: فريق إِشبيلية، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق ريال مدريد في أول 5 جولات من مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي:

فريق ريال مدريد 0/2 فريق خيتافي، الجولة الأولى.

فريق جيرونا 4/1 فريق ريال مدريد، الجولة الثانية.

فريق ريال مدريد 1/4 فريق ليغانيس، الجولة الثالثة.

فريق أتلتيك بيلباو 1/1 فريق ريال مدريد، الجولة الرابعة.

فريق ريال مدريد 0/1 فريق إسبانيول، الجولة الخامسة.

وأخيراً الآن سوف نستعرض لكم جدول مباريات فريق ريال مدريد القادمة سواء في شهر سبتمبر الحالي أو حتى في شهر أكتوبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد / فريق أتلتيكو مدريد، السبت 29 سبتمبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيسكا موسكو الروسي / فريق ريال مدريد، الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ديبورتيفو ألافيس / فريق ريال مدريد، السبت 6 أكتوبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق ليفانتي، 20 أكتوبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 13:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، 23 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق ريال مدريد، 28 أكتوبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

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