موعد مباراة الأهلي والنجمة في كأس العرب الخميس 27/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والنجمة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق النجمة اللبناني في مساء يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 على أرض دولة لبنان، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والنجمة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والنجمة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والنجمة في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال.

موعد مباراة الأهلي والنجمة

موعد مباراة الأهلي والنجمة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق النجمة اللبناني في مساء يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 على أرض دولة لبنان، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والنجمة تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والنجمة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والنجمة، سوف تكون مباراة الأهلي والنجمة منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والنجمة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والنجمة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الحاسمة أمام مضيفه فريق النجمة اللبناني في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو الاكتفاء بالتعادل الإيجابي مهما كان عدد الأهداف من أجل ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي سوف يخوض هذه المباراة وهو في حالة معنوية لا مثيل لها على الإطلاق تحت قيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المارد الأحمر لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة على مستوى جميع المسابقات.

وبكل تأكيد سوف يُساهم التأهل إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في رفع معنويات كل لاعبي القلعة الحمراء، وخاصة بعد الانتصار العريض في الدور ربع النهائي على حساب فريق حوريا كوناكري الغيني بأربعة أهداف مقابل لا شئ، مما يجعل فريق الأهلي مرشحاً بقوة من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي وأيضاً على لقب كأس العرب للأندية الأبطال.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مهمة فريق الأهلي في مباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق النجمة لن تكون سهلة على الإطلاق، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في شهر أغسطس الماضي من العام الحالي 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الحاسمة أمام فريق النجمة اللبناني، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف / علي معلول / ساليف كوليبالي / محمد هاني / أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور / كريم نيدفيد / هشام محمد / مؤمن زكريا / أكرم توفيق / أحمد حمدي / وليد سليمان / أحمد حمودي / إسلام محارب / أحمد الشيخ / محمد شريف.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد بعض العناصر الهامة وذلك بسبب الإصابة، حيث غاب عن قائمة فريق الأهلي في هذه المباراة أمام مضيفه فريق النجمة اللبناني كلاً من: سعد الدين سمير / محمد نجيب / ميدو جابر / مروان محسن / باسم علي / صبري رحيل / عمرو السولية / جونيور أجايي.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق النجمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد حمودي / أحمد حمدي / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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