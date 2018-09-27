تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام النجمة بكأس العرب

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يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً في مساء اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 على نظيره فريق النجمة اللبناني على أرض دولة لبنان، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والنجمة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والنجمة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة تحديداً عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / أيمن أشرف / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / مؤمن زكريا / أحمد حمدي / أحمد حمودي / وليد سليمان / أحمد الشيخ / محمد شريف / إسلام محارب.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

وكان المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قد استبعد من قائمة فريقه العديد من الأسماء الهامة بداعي الإصابة، حيث غاب عن قائمة المارد الأحمر كلاً من: محمد نجيب / سعد الدين سمير / مروان محسن / ميدو جابر / جونيور أجايي / صبري رحيل / عمرو السولية / باسم علي.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد حمودي / أحمد حمدي / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق النجمة على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

المركز السابع: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الأول: فريق النجمة، يمتلك في رصيده 9 نقاط، الدوري اللبناني.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق الأهلي في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الأهلي 0/3 فريق تاونشيب رولز البوتسواني، دوري أبطال أفريقيا.

فريق تاونشيب رولز البوتسواني 1/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي 2/0 فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 0/0 فريق النجمة اللبناني، كأس العرب للأندية الأبطال.

فريق الترجي الرياضي التونسي 1/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/1 فريق وادي دجلة، الدوري المصري الممتاز.

فريق حرس الحدود 2/0 فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 3/4 فريق كمبالا سيتي الأوغندي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/0 فريق الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

فريق حوريا كوناكري الغيني 0/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/4 فريق حوريا كوناكري الغيني، دوري أبطال أفريقيا.

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