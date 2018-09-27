عصام الحضري يقود التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مباراة اليوم بكأس العرب

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يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق الكويت الكويتي في مساء اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 على أرض دولة الكويت، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والكويت تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والكويت منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة تحديداً عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة.

ومن جانبه كان الكابتن محمد محسن أبو جريشة المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة، حيث جاءت قائمة الدراويش على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري / محمد مجدي / محمد فوزي.

خط الدفاع: باهر المحمدي / محمد هاشم / محمد مجدى / محمود متولي / ريتشارد بافور / علاء عبد العظيم / طارق طه / أحمد أيمن.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدى / محمد الشامي / عبد الرحمن مجدى / لسعد الجزيري / نادر رمضان / وجيه عبد الحكيم / محمد صادق / كريم بامبو.

خط الهجوم: كريستوفر / شكري نجيب / أفولابي.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني المؤقت محمد محسن أبو جريشة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الحاسمة أمام مضيفه فريق الكويت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: باهر المحمدي / محمود متولي / ريتشارد بافور / محمد هاشم.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدى / لسعد الجزيري / محمد صادق / كريم بامبو.

خط الهجوم: كريستوفر.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الإسماعيلي إضافة إلى فريق الكويت على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي:

المركز الثامن: فريق الإسماعيلي، يمتلك في رصيده 9 نقاط، الدوري المصري الممتاز.

المركز الأول: فريق الكويت، يمتلك في رصيده 10 نقاط، الدوري الكويتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الإسماعيلي في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الأهلي 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/0 فريق بتروجيت، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/2 فريق الكويت الكويتي، كأس العرب للأندية الأبطال.

فريق الاتحاد السكندري 0/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/1 فريق مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز.

فريق النجوم 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 2/3 فريق إنبي، الدوري المصري الممتاز.

فريق طلائع الجيش 0/3 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 3/1 فريق سموحة، الدوري المصري الممتاز.

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