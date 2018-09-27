موعد مباراة الزمالك والقادسية في كأس العرب الجمعة 28/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق القادسية الكويتي في مساء يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر 2018 على أرض دولة الكويت، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والقادسية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والقادسية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والقادسية في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال.

موعد مباراة الزمالك والقادسية الكويتي

موعد مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق القادسية الكويتي في مساء يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر 2018 على أرض دولة الكويت، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والقادسية تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والقادسية الكويتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، سوف تكون مباراة الزمالك والقادسية منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق عامر عبد الله هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك والقادسية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته الحاسمة أمام مضيفه فريق القادسية الكويتي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في هذه المباراة، وخاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع التعادل السلبي بدون أهداف على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب تُعتبر نتيجة إيجابية لفريق الزمالك نوعاً ما، ويكفي فريق الزمالك التعادل بأي نتيجة إيجابية في مباراة الإياب من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويسعى فريق الزمالك جاهداً إلى إحراز لقب مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال في نسخة الموسم الحالي، وخاصة في ظل الجوائز المالية الضخمة التي سوف يستفيد منها أبناء القلعة البيضاء في حالة تحقيق ذلك الهدف المنشود في نهاية المطاف.

وبكل تأكيد سوف تُساهم استفاقة فريق الزمالك الأخيرة على الصعيد المحلي بشكل كبير على معنويات لاعبيه في هذه المباراة، وخاصة وأن فريق الزمالك عاد من جديد إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على نظيره فريق المقاولون العرب.

ومن جانبه كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق القادسية، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح / حمدي النقاز / بهاء مجدي / محمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد / محمد حسن / محمود عبد العاطي / محمود عبد المنعم كهربا / فرجاني ساسي / أحمد مدبولي / محمد إبراهيم / محمد عنتر / يوسف أوباما / عبد الله جمعة.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الحاسمة أمام مضيفه فريق القادسية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

أما على الجانب المقابل تبدو طموحات فريق القادسية كبيرة للغاية أيضاً في هذه المباراة، وخاصة وأن الفريق الكويتي سوف يكون مدعوماً بشكل كبير من جانب جماهيره التي سوف تكون حاضرة وبقوة في مدرجات ملعب المباراة.

ولا شك أن فريق القادسية يعلم جيداً أن إقصاء فريق الزمالك من هذا الدور، سوف يكون بمثابة نتيجة تاريخية لكرة القدم الكويتية في ظل فارق الإمكانات الفنية الكبيرة بين كلاً من الطرفين، علماً بأن فريق القادسية نجح في تقديم أداء مميز للغاية في مباراة الذهاب على الأراضي المصرية، مما يجعله مرشحاً وبقوة من أجل تقديم أداء مماثل في مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

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