ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني الخميس 27/9/2018 في كأس العرب

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ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني، حقق فريق الأهلي فوزاً سهلاً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق النجمة اللبناني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 على ملعب المدينة الرياضية على أرض دولة لبنان.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من التونسي علي معلول في الدقيقة الخامسة والعشرين، إضافة إلى مؤمن زكريا في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وأيضاً وليد سليمان في الدقيقة الثانية والستين، وأخيراً محمد شريف في الدقيقة السادسة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق النجمة اللاعب حسن محمد في الدقيقة التاسعة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، ليضمن بذلك فريق الأهلي التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / مؤمن زكريا / وليد سليمان / إسلام محارب.

خط الهجوم: صلاح محسن.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يقوم بفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق النجمة الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة مما جعله مطالباً بالفوز دون سواه.

ومع مرور الدقائق انخفض إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين سواء من جانب أصحاب الأرض أو حتى من جانب الضيوف، وذلك على الرغم من حاجة كلاً منهما إلى تسجيل الأهداف من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الأهلي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب إسلام محارب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق النجمة أبعد الكرة إلى الخارج بنجاح.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير تمكن فريق الأهلي من افتتاح التسجيل، وذلك عبر الظهير الأيسر التونسي علي معلول الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن أي أحد من التصدي لها، ليتقدم بذلك المارد الأحمر بأولى الأهداف معقداً من مهمة فريق النجمة الذي بات في حاجة ماسة لتسجيل هدفين دون استقبال أهداف أخرى من أجل التأهل.

ولم يكتفِ فريق الأهلي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين نجح فريق الأهلي في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له اللاعب مؤمن زكريا الهدف الثاني وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مريح للغاية لمصلحة فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي مقابل ذلك حاول فريق النجمة أن يحفظ ماء وجهه من خلال تسجيل هدف واحد فقط على أقل تقدير.

ومع مرور الدقائق فرض فريق الأهلي استحواذه بشكل كامل على مجريات اللعب في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه، وفي مقابل ذلك تراجع فريق النجمة بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه خوفاً من تلقي شباكه المزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة الثانية والستين قضى فريق الأهلي نهائياً على جميع آمال فريق النجمة في المباراة، وذلك بعدما نجح اللاعب وليد سليمان في تسجيل الهدف الثالث لمصلحة المارد الأحمر وسط حالة من الانهيار من جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين حاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية من أجل إضافة المزيد من الأهداف لإسعاد جماهير القلعة الحمراء، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمد شريف بدلاً من القائد حسام عاشور.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق الأهلي في تسجيل رابع أهدافه في المباراة، والذي جاء من هجمة مرتدة سريعة أنهاها اللاعب البديل محمد شريف بنجاح في شباك فريق النجمة اللبناني وسط حالة من الإحباط في الجانب اللبناني، مما دفع الجماهير إلى مغادرة المدرجات في وقت مبكر للغاية.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة التاسعة والثمانين وحينها نجح فريق النجمة في تسجيل هدفه الشرفي الوحيد في المباراة عبر اللاعب حسن محمد من ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها بطريقة رائعة، لتذهب المباراة بعدها إلى نهايتها دون أي جديد على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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