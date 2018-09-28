الكاف يفرض عقوبات قاسية على الأهلي بعد الهتافات المعادية لتركي آل الشيخ

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فرض الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء يوم أمس الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 عقوبات قاسية للغاية على النادي الأهلي، وذلك بسبب الهتافات المسيئة التي أطلقها جماهيره في المباراة الماضية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ضد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

حيث أرسل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء يوم أمس الخميس خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من إجل إخطاره بالعقوبات المفروضة عليه بعد تصرفات جماهيره السلبية في المباراة الماضية أمام ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في إطار إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وإليكم الآن العقوبات التي تم توقيعها على النادي الأهلي من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم:

فرض غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف دولار.

إقامة مباراتين لفريق الأهلي في المسابقات الأفريقية بدون حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ، أي أن العقوبة الثانية سوف يتم تنفيذها في حالة تكرار هتافات جماهير النادي الأهلي المسيئة لأي شخص كان.

في حالة تكرار هذه التصرفات من طرف جماهير النادي الأهلي في أي مباراة قادمة، سوف يتم مضاعفة العقوبة ليتم منع حضور الجماهير لمباريات فريق الأهلي في 4 مباريات وليس مباراتين فقط.

وقد تسببت هذه الهتافات المسيئة للغاية إلى المستشار تركي آل الشيخ من طرف جماهير النادي الأهلي في توتر العلاقات نوعاً ما بين جمهورية مصر العربية وبين المملكة العربية السعودية، وخاصة بعدما قرر المستشار تركي آل الشيخ الانسحاب بشكل رسمي من عملية الاستثمار الرياضي في جمهورية مصر العربية، وذلك نظراً لعدم قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم حتى على الأقل اعتذار لما بدر من طرف بعض جماهير القلعة الحمراء.

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