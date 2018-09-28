مرتضى منصور يُطالب الخطيب بالرحيل عن رئاسة الأهلي..ويؤكد “الرعاع هم من أهانوا آل الشيخ”

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واصل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومه الحاد على الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك تعقيباً منه على ما قيام بعض جماهير النادي الأهلي بإهانة المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في المباراة الماضية للمارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 عبر شاشة قناة “بيراميدز”، أكد المستشار مرتضى منصور أن الكابتن محمود الخطيب يجب عليه أن يرحل عن منصب رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في حالة كان ضعيفاً وغير قادر على التعامل بحزم مع جماهير النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن كل كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستائين بشدة من الإهانة التي تعرض لها المستشار تركي آل الشيخ من طرف بعض جماهير النادي الأهلي، وذلك نظراً لأن ذلك كان من الممكن أن يضر بالعلاقات المصرية السعودية.

كما شدد أيضاً المستشار مرتضى منصور على أن كل من قام بإهانة المستشار تركي آل الشيخ هم عبارة عن مجموعة من الرعاع وليسوا جماهير النادي الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته أن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قد اجتمع قبل فترة مع بعض الرعاع على إحدى المقاهي في منطقة إمبابة، وذلك من أجل الاتفاق معهم حول الهتافات المسيئة للمستشار تركي آل الشيخ بسبب خلافه مع الكابتن محمود الخطيب.

وفي ختام تصريحاته حرص المستشار مرتضى منصور على توجيه رسالة هامة إلى جلالة الملك سلمان إضافة إلى نجله سمو الأمير محمد بن سلمان، وهي: “لن يستطيع بعض السفهاء أن يقوم بإخراجكُم من أرض مصر”، كما طالب المستشار مرتضى منصور أيضاً المستشار تركي آل الشيخ بعدم الرحيل عن جمهورية مصر العربية لأن الجميع يحبه على المستوى الشخصي باستثناء بعض الرعاع الذين يسيئون إليه.

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