تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام القادسية الكويتي

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يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلاً في مساء اليوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر 2018 على نظيره فريق القادسية الكويتي على أرض دولة الكويت، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والقادسية تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والقادسية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة تحديداً عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق عامر عبدالله هو معلق المباراة.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث تكونت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / أحمد فتوح / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد حسن / محمود عبد العاطي / محمود عبد المنعم كهربا / محمد إبراهيم / أحمد مدبولي / يوسف أوباما / محمد عنتر / عبد الله جمعة.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق القادسية على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي:

المركز الأول: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 17 نقطة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الخامس، فريق القادسية، يملك في رصيده 7 نقاط، الدوري الكويتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق الزمالك في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق بتروجيت 0/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/5 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/0 فريق القادسية الكويتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق مصر المقاصة 1/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/0 فريق النجوم، الدوري المصري الممتاز.

فريق إنبي 4/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/3 فريق طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

فريق سموحة 1/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/2 فريق المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

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