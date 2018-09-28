موعد مباراة تشيلسي وليفربول بمشاركة “محمد صلاح” السبت 29/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وليفربول، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق ليفربول في مساء يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي وليفربول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي وليفربول، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وليفربول في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول

موعد مباراة تشيلسي وليفربول، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق ليفربول في مساء يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وليفربول تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي وليفربول، سوف تكون مباراة تشيلسي وليفربول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وليفربول منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي وليفربول والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي وليفربول، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته السابعة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق انتصاره السابع على التوالي من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق ليفربول سوف يخوض هذه المباراة وهو في حالة معنوية سيئة للغاية، وخاصة بعدما تم إقصائه من الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية قبل أيام قليلة فقط من الآن، ولعل ما يُزيد الوضع تعقيداً أن ذلك الإقصاء جاء على أرضه ووسط جماهيره على يد غريمه فريق تشيلسي المنافس ذاته الذي سوف يلقاه في مطلع الأسبوع الحالي.

ويُدرك فريق ليفربول جيداً أن مهمته سوف تكون في غاية الصعوبة، وخاصة وأن المباراة هذه المباراة سوف تُقام على ملعب ستامفورد بريدج، مما يجعل هناك احتمالية كبيرة للغاية لكي يفقد فريق الريدز أولى نقاطه في الموسم الحالي.

ولا يزال فريق ليفربول مرشحاً بقوة من أجل المنافسة على بقية الألقاب التي يُنافس عليها في الموسم الحالي، وذلك على الرغم من صدمة الإقصاء المبكر من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية والتي لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق من طرف جماهير نادي ليفربول.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق تشيلسي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق ليفربول، وخاصة بعدما عاد بفوز غير متوقع على الإطلاق من ملعب أنفيلد رود قبل أيام قليلة على حساب مضيفه فريق ليفربول، مما جعل فريق تشيلسي يحجز مقعده في الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وبكل تأكيد سوف يبحث فريق البلوز عن الفوز دون سواه مرة أخرى على حساب نظيره فريق ليفربول، ولكن هذه المرة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مع العلم بأن فوز فريق تشيلسي في هذه المباراة سوف يضمن له الصعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك أن فريق تشيلسي سوف يكون رقماً صعباً للغاية في الموسم الحالي على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة وأن الفريق اللندني لا يُشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، مما يجعل كامل تركيزه بالتالي منصباً فقط على المنافسة المحلية فقط لا غير.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

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