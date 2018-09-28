موعد مباراة يوفنتوس ونابولي بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 29/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة ضيفه فريق نابولي في مساء يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس ونابولي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة ضيفه فريق نابولي في مساء يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، سوف تكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس ونابولي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته السابعة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق انتصاره السابع على التوالي من أجل مواصلة الانفراد وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولا شك أن هذه المباراة تُعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى فريق يوفنتوس، وخاصة وأن فريق نابولي يُعتبر هو أبرز منافس لفريق السيدة العجوز على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، علماً بأن كلاً من الطرفين لا يفصل بينهما سوى 3 نقاط فقط لا غير مما يجعل المباراة في غاية الصعوبة على كلاهما.

ومن المؤكد أن فوز فريق يوفنتوس في هذه المباراة سوف يعني بنسبة كبيرة للغاية اقترابه بقوة من الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، وذلك على الرغم من أننا لا نزال في مطلع الموسم فقط لا غير.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق نابولي جاهزاً بنسبة كبيرة من أجل خوض هذه المباراة المرتقبة للغاية في بداية الموسم، وذلك على الرغم من أن فريق الجنوب الإيطالي لم يُقدم حتى هذه اللحظة من عمر الموسم المستوى الفني المأمول منه رفقة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق نابولي يفعل الأهم وهو حصد الانتصارات المتتالية، وذلك يعود بدون أدنى شك إلى الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في عالم التدريب، مما جعل مهمته مع فريق نابولي ليست صعبة لدرجة كبيرة بالرغم من توفر الإمكانات الفنية اللازمة من أجل الفوز بالألقاب.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق نابولي في الموسم الحالي هو منافسة فريق يوفنتوس بكل قوة على كلاً من لقب الدوري الإيطالي إضافة إلى لقب كأس إيطاليا، أما بخصوص مسابقة دوري أبطال أوروبا سوف يكون فيها فريق نابولي بمثابة الحصان الأسود بنسبة كبيرة في الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق نابولي بات لديه مدرباً سبق وأن فاز باللقب الأعرق أوروبياً في 3 مرات سابقة رفقة كلاً من فريق ميلان الإيطالي في مرتين إضافة إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / لورينزو إنسيني / ميليك.

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