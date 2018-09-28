موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني السبت 29/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق أتلتيك بيلباو في يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وتحديداً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وأتلتيك بيلباو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق أتلتيك بيلباو في يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات برشلونة وأتلتيك بيلباو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته السابعة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على مصالحة جماهيره من خلال تحقيق الانتصار دون سواه على حساب ضيفه فريق أتلتيك بيلباو.

ولا شك أن فريق برشلونة قد دخل في مرحلة صعبة للغاية في الفترة الماضية بعدما تعثر في مباراتين على التوالي في الأسبوع الماضي على صعيد مسابقة الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي كان بمثابة الصدمة للجماهير الكتالونية التي ينتظر فريقهُا مباريات معقدة للغاية انطلاقاً من هذه الجولة وحتى منتصف شهر ديسمبر القادم من العام الحالي 2018.

ولعل ما يُعقد الأمر أكثر على فريق برشلونة أن هذه المباريات الصعبة للغاية سوف تكون على صعيد مسابقة الدوري الإسباني وأيضاً على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يجعل هناك احتمالية كبيرة للغاية لكي يتعثر فريق برشلونة من جديد مراراً وتكراراً طوال الفترة القادمة.

ويكفي الإشارة إلى أن فريق برشلونة قد سقط في فخ التعادل أمام ضيفه فريق جيرونا، ومن ثم تعرض إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ليغانيس، لذا من المؤكد أن الشكوك باتت تحوم بقوة حول مدى قدرة الفريق الكتالوني على الصمود أمام الأندية الكبيرة.

ومن جانبه كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة، حيث جاءت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / فيليبي كوتينيو / أرثور / رافينيا ألكانتارا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / منير الحدادي.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أتلتيك بيلباو في وضعية غير جيدة على الإطلاق قبل خوض هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق برشلونة، وخاصة بعدما تعرض الفريق الباسكي إلى خسارة قاسية للغاية في الجولة الماضية على أرضه على يد ضيفه فريق فياريال بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق أتليتك بيلباو سوف يكون خصماً عنيداً للغاية أمام مضيفه فريق برشلونة مثلما كان الحال في جميع زياراته السابقة لملعب الكامب نو، علماً بأن فريق أتلتيك بيلباو سوف يكون في غاية الرضا في حالة خروجه بنقطة واحدة فقط على الأقل من هذه المباراة في نهاية المطاف.

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