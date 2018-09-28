موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني السبت 29/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة في مساء يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة في مساء يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، سوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة للغاية أمام جاره فريق أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية غير المتوقعة التي تعرض لها في منتصف الأسبوع الماضي خارج أرضه على يد مضيفه فريق إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ولا شك أن هذه الخسارة المؤلمة سوف تترك أثراً سلبياً للغاية داخل صفوف الفريق الملكي، وخاصة وأنها لم تكن متوقعة على الإطلاق في ظل المستوى المميز الذي قدمه فريق ريال مدريد في جميع مبارياته في الموسم الحالي حتى الآن باستثناء خسارته لمباراة كأس السوبر الأوروبي في مطلع الموسم.

وبكل تأكيد سوف تكون الفرصة سانحة أمام فريق ريال مدريد من أجل رد اعتباره من جديد أمام جماهيره الغفيرة، وذلك حينما يستقبل جاره فريق أتلتيكو مدريد الذي فاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة كأس السوبر الأوروبي في بداية الموسم الحالي.

ولن يتحمل جمهور النادي الملكي بدون أدنى شك أي تعثر جديد للفريق سواء في هذه المباراة أو حتى خلال الفترة القادمة، وخاصة وأن الجميع يرغب في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بجانب لقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أتلتيكو مدريد مستعداً بصورة مثالية للغاية من أجل خوض موقعة الديربي المدريدي للمرة الثانية في الموسم الحالي، علماً بأن فريق الروخي بلانكوس يعلم جيداً أن فوزه في هذه المباراة سوف يجعله أحد أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب الليغا الإسبانية في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من تعثر فريق أتلتيكو مدريد في أولى جولات مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، إلا أن فريق الروخي بلانكوس تمكن من العودة من جديد إلى المسار الصحيح في الفترة القليلة الماضية، علماً بأن فريق أتلتيكو مدريد يمتلك في الموسم الحالي كافة الإمكانات اللازمة من أجل المنافسة على كافة الجبهات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييجو جودين / ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

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