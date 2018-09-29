تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وتشيلسي في مباراة اليوم

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يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على غريمه فريق تشيلسي في مساء اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 6 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

المركز الثالث: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ليفربول حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ليفربول 0/4 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كريستال بالاس 2/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/1 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليستر سيتي 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق توتنهام هوتسبير 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/3 فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/3 فريق ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق تشيلسي حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 6 جولات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 م:

فريق هدرسفيلد تاون 3/0 فريق تشيلسي، الجولة الأولى.

فريق تشيلسي 2/3 فريق أرسنال، الجولة الثانية.

فريق نيوكاسل يونايتد 2/1 فريق تشيلسي، الجولة الثالثة.

فريق تشيلسي 0/2 فريق بورنموث، الجولة الرابعة.

فريق تشيلسي 1/4 فريق كارديف سيتي، الجولة الخامسة.

فريق وست هام يونايتد 0/0 فريق تشيلسي، الجولة السادسة.

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