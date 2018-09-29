يوفنتوس في اختبار صعب اليوم أمام نابولي..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه وغريمه فريق نابولي في مساء اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / لورينزو إنسيني / ميليك.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق نابولي في مسابقة الدوري الإيطالي حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 6 جولات من عمر الموسم الحالي:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

المركز الثاني: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق يوفنتوس حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق كييفو فيرونا 3/2 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 0/2 فريق لاتسيو، الدوري الإيطالي.

فريق بارما 2/1 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 1/2 فريق ساسولو، الدوري الإيطالي.

فريق فالنسيا الإسباني 2/0 فريق يوفنتوس، دوري أبطال أوروبا.

فريق فروزينوني 2/0 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 0/2 فريق بولونيا، الدوري الإيطالي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق نابولي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق لاتسيو 2/1 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق نابولي 2/3 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق سامبدوريا 0/3 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق نابولي 0/1 فيورنتينا، الدوري الإيطالي.

فريق النجم الأحمر الصربي 0/0 فريق نابولي، دوري أبطال أوروبا.

فريق تورينو 3/1 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق نابولي 0/3 فريق بارما، الدوري الإيطالي.

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