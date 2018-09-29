تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مباراة اليوم

Advertisements

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً للغاية على جاره فريق ريال مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام جاره فريق أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام جاره فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييجو جودين / ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 6 جولات من عمر المسابقة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

المركز الثالث: فريق أتلتيكو مدريد، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ريال مدريد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد 4/2 فريق أتلتيكو مدريد، كأس السوبر الأوروبي.

فريق ريال مدريد 0/2 فريق خيتافي، الدوري الإسباني.

فريق جيرونا 4/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 1/4 فريق ليغانيس، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيك بيلباو 1/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/3 فريق روما الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد 0/1 فريق إسبانيول، الدوري الإسباني.

فريق إشبيلية 0/3 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق أتلتيكو مدريد 2/4 فريق ريال مدريد، كأس السوبر الأوروبي.

فريق فالنسيا 1/1 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 0/1 فريق رايو فاييكانو، الدوري الإسباني.

فريق سيلتا فيغو 0/2 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 1/1 فريق إيبار، الدوري الإسباني.

فريق موناكو الفرنسي 2/1 فريق أتلتيكو مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فريق خيتافي 2/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 0/3 فريق هويسكا، الدوري الإسباني.

إقرأ أيضاً: