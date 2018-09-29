برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة ضيفه أتلتيك بيلباو..تعرف على التشكيل المتوقع لبرشلونة

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يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق أتلتيك بيلباو اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق أتلتيك بيلباو في مسابقة الدوري الإسباني حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 6 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

المركز الخامس عشر: فريق أتلتيك بيلباو، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق برشلونة حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق برشلونة 0/3 فريق ديبورتيفو ألافيس، الدوري الإسباني.

فريق بلد الوليد 1/0 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 2/8 فريق هويسكا، الدوري الإسباني.

فريق ريال سوسيداد 2/1 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 0/4 فريق أيندهوفن الهولندي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة 2/2 فريق جيرونا، الدوري الإسباني.

فريق ليغانيس 1/2 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات برشلونة القادمة سواء في شهر سبتمبر الحالي أو حتى في شهر أكتوبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق برشلونة، الأربعاء 3 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة، دوري أبطال أوروبا.

فريق فالنسيا / فريق برشلونة، الأحد 7 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة / فريق إشبيلية، 20 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة / فريق إنتر الإيطالي، 24 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة / فريق ريال مدريد، 28 أكتوبر 2018، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري الإسباني.

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