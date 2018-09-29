الكاف يفرض عقوبة صارمة على مرتضى منصور بسبب إهانة رئيس الإتحاد الأفريقي

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فرض الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 عقوبات صارمة للغاية على المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وبسبب قيام المستشار مرتضى منصور بإهانة أحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم من خلال تصريحات تليفزيونية.

ولم يكتفِ المستشار مرتضى منصور بإهانة أحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، بل هاجم أيضاً عمرو فهمي السكرتير الفني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأيضاً هدد بإغلاق مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في جمهورية مصر العربية.

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وبناءً على ذلك قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف المستشار مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام كامل، كما قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضاً توقيع عقوبة مالية على المستشار مرتضى منصور وصلت قيمتها إلى مبلغ 40 ألف دولار.

وقد منح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم المستشار مرتضى منصور الحق في الطعن على هذه العقوبات خلال 3 أيام، كما شدد أيضاً الإتحاد الأفريقي لكرة القدم على أن سوف يقوم بتوقيع عقوبات أخرى على نادي الزمالك في حالة عدم الامتثال لهذه العقوبات.

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