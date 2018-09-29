ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو السبت 29/9/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برشلونة في المباراة اللاعب منير الحدادي في الدقيقة الرابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أتلتيك بيلباو في المباراة الإسباني أوسكار دي ماركوس في الدقيقة الحادية والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق برشلونة رصيده إلى 14 نقطة، فيما رفع فريق أتلتيك بيلباو رصيده إلى 7 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو الشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق أتلتيك بيلباو الذي أراد استغلال جلوس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة السابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق برشلونة في المباراة، وذلك حينما نفذ المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق أتلتيك بيلباو في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة الثانية عشر حينما سدد الإسباني إيناكي ويليامز كرة ساقطة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى تير شتيغن وسط حالة من الحسرة من جانب مدرب فريق أتلتيك بيلباو.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين كاد فريق برشلونة ينجح في افتتاح التسجيل، وذلك حينما انفرد المهاجم لويس سواريز بحارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الطرفين، وخاصة في ظل تراجع فريق أتلتيك بيلباو بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تحقيق المفاجأة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والأربعين، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، حيث نجح فريق أتلتيك بيلباو في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر الإسباني أوسكار دي ماركوس وسط حالة من الصدمة من جانب الجماهير الكتالونية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مفاجئ للغاية لمصلحة فريق أتلتيك بيلباو بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو الشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك حاول فريق أتلتيك بيلباو أن يُحافظ على تقدمه لأطول فترة ممكنة أو على الأقل الخروج بنقطة واحدة فقط في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة، وذلك بعدما تعرض لاعبه الإسباني سيرجي روبيرتو إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال بقية أطوار اللقاء، مما دفع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك النجم الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس بدلاً منه.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير دفع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بأهم أوراقه في المباراة، وذلك من خلال إشراك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدلاً من متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال سعياً لقلب الطاولة على الضيوف.

وفي الدقيقة الثانية والستين كاد فريق برشلونة ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد البرازيلي فيليبي كوتينيو كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة لتحرم الفريق الكتالوني من العودة في المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين واصل النحس ملازمة فريق برشلونة، وذلك حينما سدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو تصدى للكرة وسط حالة من الحسرة من جانب الجماهير الكتالونية.

وفي الدقيقة الرابعة والثمانين نجح فريق برشلونة أخيراً في تسجيل هدف التعادل، وذلك عبر اللاعب البديل منير الحدادي عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق أتلتيك بيلباو لتشتعل المباراة كثيراً في لحظاتها الأخيرة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

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