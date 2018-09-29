ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد السبت 29/9/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حسم التعادل السلبي بدون أهداف ديربي العاصمة الإسبانية بين فريق ريال مدريد وبين ضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2018 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة، فيما رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييجو جودين / ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب، وخاصة فريق ريال مدريد الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، مما يجعله مطالباً بتحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الليغا الإسبانية وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

وفي الدقيقة الثامنة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد في المباراة، وذلك حينما انفرد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ريال مدريد في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية والعشرين حينما سدد النجم الويلزي جاريث بيل كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى يان أوبلاك.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين بشكل غريب للغاية، وذلك على الرغم من أن كلاهما في حاجة ماسة إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة من أجل استغلال تعثر فريق برشلونة للجولة الثالثة على التوالي.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول من ديربي العاصمة الإسبانية مدريد على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة اضطر الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد إلى إشراك متوسط الميدان الإسباني داني سيبايوس بدلاً من النجم الويلزي جاريث بيل الذي تعرض إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال بقية المباراة.

ومع مرور الدقائق استحوذ فريق ريال مدريد بشكل كامل على الكرة، وفي مقابل ذلك تراجع فريق أتلتيكو مدريد بكامل عناصره إلى منتصف ملعبه من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة السادسة والستين كاد فريق ريال مدريد ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما انفرد النجم الإسباني ماركو أسينسيو بحارس المرمى يان أوبلاك، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد أن يقوم بتعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي، وذلك من خلال إشراك اللاعب الغاني توماس بارتي بدلاً من المهاجم الإسباني دييغو كوستا.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

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