تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والوصل في مباراة اليوم بكأس زايد

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يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة مضيفه فريق الوصل الإماراتي اليوم الأحد الموافق 30 سبتمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والوصل تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والوصل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، حيث ستكون المباراة منقولة تحديداً عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق الاتحاد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الوصل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: طارق محمد / زياد الصحفي / ماثيو جورمان / منصور الحربي.

خط الوسط: خالد السميري / جمال باجندوح / عبدالله الغامدي / كارلوس فيلانويفا / كريم الأحمدي.

خط الهجوم: روماريو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم المدير الفني جوستافو بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الاتحاد على النحو التالي:

يوسف عبد الله / سالم جمعة عوض / هزاع سالم محمد سعيد / عبدالله جاسم علي / بان سوك / عبدالله خميس / خليل خميس / ناصر محمود نور / دي ليما / حمد البلوشي / علي سالمين.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الاتحاد إضافة إلى فريق الوصل على الصعيد المحلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز السادس عشر: فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز السادس: فريق الوصل، يمتلك في رصيده 7 نقاط، دوري الخليج العربي الإماراتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق الاتحاد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الاتحاد 2/1 فريق الهلال، كأس السوبر السعودي.

فريق الاتحاد 1/1 فريق الوصل الإماراتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الشباب 1/0 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 3/0 فريق القادسية، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق التعاون 3/5 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 2/2 فريق الوحدة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج آخر خمس مباريات خاضها فريق الوصل في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الوصل 0/0 فريق إتحاد كلباء، كأس الإمارات.

فريق الوحدة 0/3 فريق الوصل، كأس الإمارات.

فريق بني ياس 1/1 فريق الوصل، دوري الخليج العربي الإماراتي.

فريق الوحدة 1/4 فريق الوصل، دوري الخليج العربي الإماراتي.

فريق الوصل 1/2 فريق الإمارات، دوري الخليج العربي الإماراتي.

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