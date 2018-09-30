ميلان في ضيافة ساسولو اليوم بالدوري الإيطالي..تعرف على تشكيل ميلان المتوقع

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يحل فريق ميلان ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ساسولو في مساء اليوم الأحد الموافق 30 سبتمبر 2018 على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وساسولو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ميلان وساسولو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي جينارو جاتوزو مدرب فريق ميلان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ساسولو على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ماتيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / تيموي باكايوكو.

خط الهجوم: جياكومو بونافينتورا / خواكين سوسو / جونزالو هيغواين.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق ساسولو في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 6 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث عشر: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثالث: فريق ساسولو، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ميلان حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق نابولي 2/3 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 1/2 فريق روما، الدوري الإيطالي.

فريق كالياري 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق دوديلانج من لوكسمبورج 1/0 فريق ميلان، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان 2/2 فريق أتالانتا، الدوري الايطالي.

فريق إمبولي 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق ميلان القادمة سواء في شهر سبتمبر الحالي أو حتى في شهر أكتوبر المقبل على مستوى جميع المسابقات:

فريق ميلان / فريق أولمبياكوس اليوناني، الدوري الأوروبي، الخميس 4 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق كييفو فيرونا، الدوري الإيطالي، الأحد 7 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق ميلان، الدوري الإيطالي، 21 أكتوبر 2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق ريال بيتيس الإسباني، الدوري الأوروبي، 25 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق سامبدوريا، الدوري الإيطالي، 28 أكتوبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق جنوى، الدوري الإيطالي، 31 أكتوبر 2018، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أودينيزي / فريق ميلان، الدوري الإيطالي، 4 نوفمبر 2018، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال بيتيس الإسباني / فريق ميلان، الدوري الأوروبي، 8 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي، 11 نوفمبر 2018، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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